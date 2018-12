Accenture rafforza la parte Fintech in Italia

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si fa sempre più Accenture-oriented. La notizia è ladella quota di controllo (quasi l'81 percento) che il gruppo bancario deteneva in, società che fornisce servizi tecnologici e applicazioni software a istituti bancari. Accenture inoltre è pronta ad acquisire anche le quote restanti di SEC Servizi che sono in mano ad altri azionisti.Dall'operazione - si spiega - "nascerà un hub di eccellenza per l'innovazione del settore finanziario in Italia". E in effetti ci sono le giuste premesse perché questo accada: l'idea è realizzare una piattaforma di servizi bancari in stile Fintech che supporti le banche "nella transizione verso il digitale". Dietro l'operazione c'è anche una significativa considerazione di mercato: acquisendo SEC Servizi, Accentureche comprende, non a caso, proprio Intesa Sanpaolo (che è già comunque un importante cliente per Accenture).I numeri di SEC Servizi sono peraltro di tutto rispetto. Si tratta di unaspecializzata in servizi di outsourcing e consulenza IT che era stata creata da diversi istituti bancari locali e che Intesa Sanpaolo ha acquisito nel 2017, entrambe in liquidazione coatta amministrativa.Dato che man mano le filiali delle banche acquisite sono state integrate nella gestione informatica del Gruppo, il ruolo di SEC Servizi è diventato parallelamente meno importante per il Gruppo stesso.e con l'acquisizione si spera possano essere valorizzate. SEC Servizi tra l'altro occupa oltre duecento dipendenti, il cui futuro non era molto chiaro all'interno del Gruppo bancario.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita