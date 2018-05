Microsoft estende i principi del GDPR a tutti i suoi utenti

Se una buona parte delle aziende non-europee considera ilun problema che non sempre vale la pena affrontare , ce ne sono altre che hanno deciso di considerarlo quantomeno come un elemento di. In questo ristretto gruppo possiamo ora considerare, che per bocca (virtuale) della sua Corporate Vice President and Deputy General Counsel,, ha spiegato comele misure adottate per rispettare la nuova normativa.Brill sottolinea che il GDPR "è un importante passo in avanti per i diritti legati alla privacy, in Europa e in tutto il mondo". Il principio sottolineato da Microsoft in tal senso è quello della "digital trust" già messa in evidenza da tempo: se gli utenti, finiranno per non usarla. E la fiducia le aziende possono ottenerla anche spiegando chiaramente cosa faranno dei dati che raccolgono dai loro clienti.La visione del GDPR è quindi sostanzialmente positiva e per questo Microsoft ha deciso di estendere a tutti i suoi utenti,e collocazione geografica, i frutti del lavoro svolto per la clientela europea. In particolare gli utenti potranno sapere cosa Microsoft fa dei dati che raccoglie, correggerli, cancellarli e trasferirli altrove. La parte dedicata alla privacy dellaMicrosoft fornisce gli strumenti necessari a queste operazioni. Microsoft ha anche modificato la sua "privacy policy" rendendola più chiara per la consultazione da parte degli utenti.Microsoft ha sottolineato che tutti i suoi prodotti e servizi rispetteranno il GDPR e che per questo ha messo al lavoro, dedicati a vari progetti collegati alla normativa. A Redmond sembrano comunque ben consci del fatto che la compliance sarà unalmeno per un po': nelle prime fasi di vita del GDPR tutti - dalle imprese alle autorità di controllo - dovranno capire nella pratica come intepretare i principi della legge.Molto del lavoro fatto finora si è concentrato sul segmento delle grandi imprese ma, spiega Brill, sono stati sviluppati strumenti e servizi chead adattare i loro processi al GDPR. Tanto che, secono la manager, oggi per la gran parte delle aziende la strada più semplice ed economica per diventare compliant al GDPR è "custodire i propri dati sul Microsoft Cloud".