Caranx Medical annuncia la presentazione alla FDA di TAVIPILOT Soft, il primo software IA al mondo per la guida intraoperativa in tempo reale dell’impianto di valvola cardiaca transcatetere

NIZZA, Francia: Caranx Medical (“Caranx”), un produttore francese di dispositivi medici specializzato nello sviluppo di un robot autonomo per democratizzare l’accesso all’impianto di valvola cardiaca transcatetere (TAVI), una procedura che salva vite, oggi ha annunciato di avere presentato alla FDA il primo software IA al mondo per la guida intraoperativa in tempo reale dell’impianto di valvola cardiaca transcatetere.

La presentazione alla FDA segna una pietra miliare nella strategia Caranx per il lancio pianificato sul mercato di TAVIPILOT Soft entro la fine del 2025.

“Caranx ha conseguito un importante traguardo con la presentazione all’agenzia federale statunitense per gli alimenti e i farmaci (FDA, Food and Drug Administration)....”

Fonte: Business Wire