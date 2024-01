Bergamo: contributi europei per le imprese del settore culturale e creativo

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 70% del costo del progetto, per un massimo di 200.000 euro.

Nell’ambito del Programma Regionale Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Unioncamere Lombardia ha emanato il bando Innovacultura riservato alle micro, piccole e medie imprese culturali e creative che svilupperanno progetti culturali innovativi, in partenariato con istituti e luoghi della cultura lombardi. Ne dà notizia la Camera di commercio di Bergamo. La dotazione finanziaria del bando è di 6 milioni di euro.



I progetti proposti dovranno avere un valore minimo di 50.000 euro, o 30.000 se presentati in partenariato con ecomusei, archivi, biblioteche e sistemi bibliotecari. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 70% del costo del progetto, per un massimo di 200.000 euro.



Le domande di partecipazione devono essere presentate in modalità telematica a partire dalle ore 10:30 del 1° marzo e fino alle ore 12:00 del 12 marzo 2024. La procedura valutativa sarà a graduatoria.

Maggiori info su www.bg.camcom.it.