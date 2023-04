Veneto: contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva

La finalità dell’intervento è quella di rafforzare la competitività delle imprese venete del comparto del cinema e dell’audiovisivo, di valorizzare le professionalità tecniche e artistiche venete del settore audiovisivo, ma anche di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, paesaggistico e le produzioni tipiche locali della regione.

La Regione Veneto ha pubblicato il bando anno 2023 di erogazione dei contributi a sostegno delle imprese cinematografiche italiane ed europee per la produzione e la post-produzione cinematografica e audiovisiva in Veneto. Per il corrente anno lo stanziamento complessivo è di 5 milioni di euro.

L’intervento rientra nel PR Veneto FESR 2021-2027, Priorità 1 OS 1.3 Azione 1.3.11 “Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell’audiovisivo”.

Complessivamente sono messi a bando 5 milioni di euro, di cui 4,6 milioni riservati al sostegno della produzione di lungometraggi di finzione, serie televisive e animazione, e 400 mila euro per il sostegno della produzione di documentari cortometraggi e opere di realtà virtuale e immersiva.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute in Veneto per maestranze, professionisti e personale tecnico e artistico residente, per il noleggio di beni e fornitura di servizi, per la ricettività alberghiera. L’aiuto massimo concedibile è del 30 per cento della spesa ammessa, nel caso di lungometraggi di finzione e serie televisive, e del 60 per cento nel caso di documentari, cortometraggi e opere di realtà virtuale e immersiva.

Le domante di contributo dovranno essere trasmesse, per via telematica, dalle ore 10.00 del 19 aprile alle ore 17.00 del 30 maggio 2023 e dalle ore 10.00 del 3 ottobre 2023 alle ore 17.00 del 14 novembre 2023.