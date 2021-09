Starlink arriva in Italia, ma in silenzio

Il servizio di Internet via satellite di Starlink debutta in versione beta anche in Italia, senza grandi comunicazioni

, il servizio di Internet via satellite che fa capo a SpaceX, l'azienda aerospaziale capitanata da Elon Musk, approda in Italia. Più precisamente, l'Italia è entrata a far parte del ristretto gruppo di nazioni che sonoStarlink. Questo però non significa che ci sia già un servizio commerciale completamente aperto al pubblico. Starlink ancora, quando ha concluso una prima fase di test chiusi sul mercato americano.Starlink per ora ha solo comunicato il lancio del servizio beta agli utenti potenziali italiani che avevano espresso il loro interesse. Esiste comunque unadel sito dell'azienda , su cui reperire informazioni e verificare la prevista copertura satellitare. L'azienda di Elon Musk prevede di raggiungere già quest'anno "una copertura quasi globale del mondo abitato". La previsione. Va però ricordato che la copertura di una nazione non equivale al debutto del servizio: per questo servono autorizzazioni formali che non sono immediate.Anche in questa fase beta, Starlink dichiara di offrire bande interessanticon latenze in assoluto non esaltanti (tra 20 ms e 40 ms) ma accettabili se si considera che il servizio è pensato, almeno al momento, come soluzioneda altre forme di connettività. La latenza e l'uptime "", si spiega, "man mano che lanciamo più satelliti, installiamo più stazioni di terra e miglioriamo il nostro software di rete".Siamo però ancora in una fase di test e per questo Starlink spiega che "ci saranno anche brevi periodi di servizio interrotto". L'azienda sta tra l'altrocon la sua costellazione di satelliti, per la quale ha adottato alcuni approcci inusuali sia per l'altitudine a cui è posta (più bassa dei classici satelliti geostazionari, per diminuire la latenza), sia per le frequenze di comunicazione.Attualmente Starlink ha operativiin orbita ad altitudini variabili tra 540 e 570 chilometri. La costellazione copre una ventina di nazioni: per la precisione 17, di cui 16 hanno il servizio in "public beta" come l'Italia. Chi decide di abbonarsi deve prevedere una spesa una tantum diper il kit di ricezione (una antenna parabolica e un router WiFi), più un canone mensile di