Startup Milano: al via la seconda edizione di Cross the Bridge

per le startup che vogliono candidarsi alla competizione promossa da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Politecnico di Milano.



L’obiettivo della competizione è selezionare giovani imprese innovative che, pur avendo raggiunto un buon dimensionamento aziendale, necessitano di un supporto per superare la fase, che a volte può risultare critica, tra l’avvio e il consolidamento in modo da accrescere competitività e presenza sul mercato.



Verranno selezionate, in particolare, startup in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, capaci di dare risposta alle nuove sfide e ottenere ricadute sul tessuto economico, imprenditoriale, culturale, ambientale e sociale.



La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi rende disponibile un montepremi complessivo pari a 200 mila euro, che sarà suddiviso in quattro premi pari a 50 mila euro per ciascuna startup vincitrice.

Milano supporterà le imprese vincitrici nella realizzazione di un percorso di sviluppo, con particolare riferimento alla realizzazione di un Piano di potenziamento tecnologico e all’incremento del livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level).Verranno selezionate giovani imprese in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, capaci di dare risposta alle nuove sfide e ottenere ricadute sul tessuto economico, imprenditoriale, culturale, ambientale e sociale attraverso la sperimentazione concreta di soluzioni innovative, nuove tecnologie e idee di business, per prodotti, servizi e processi relativi alle seguenti categorie di business:In particolare, la call è rivolta alle imprese innovative e startup che siano risultate finaliste nel periodo 2016-2020 nelle seguenti competizioni: Switch2Product, Start Cup Lombardia e PNICube-Premio Nazionale per l’Innovazione.Possono inoltre concorrere al premio le imprese innovative e startup che hanno partecipato, negli anni dal 2017 al 2021, agli incontri del Tavolo Giovani promosso dalla Camera di commercio.Le fasi della competizione prevedono la possibilità di presentare domanda, a seguito della quale verrà avviato l’iter di selezione, che si concluderà entro il 30 dicembre 2021, con la proclamazione delle quattro startup vincitrici.La candidatura va trasmessa seguendo le indicazioni riportate sull’apposito Regolamento pubblicato sul sito della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi all’indirizzo https://www.milomb.camcom.it/cross-the-bridge-2021-seconda-edizione e sul sito del Politecnico di Milano all’indirizzo https://www.polimi.it/index.php?id=9778