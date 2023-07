La fibra ottica a 2,5 Gbit Mynet per le PMI italiane sfrutta la tecnologia Huawei

Gli apparati Huawei GPON a corredo dell’offerta in fibra a 2.5 Gbit del provider mantovano.

Mynet ha una storia di fornitore d’accesso alla Rete lunga quasi un quarto di secolo. L’operatore telco si muove tra Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna gestendo una rete di proprietà di 27mila km di fibra ottica e rivolgendosi a una clientela consumer e aziendale.

“Da subito - ricorda l’amministratore delegato Mynet Giovanni Zorzoni - abbiamo posto la massima attenzione nella scelta dei prodotti che utilizziamo, lavorando anche per arricchirli con modifiche software. E ciò vale ancora: siamo tra i primi operatori a livello locale per la proprietà della rete in fibra ottica che poniamo, installiamo, attiviamo e consegniamo ai nostri clienti. Per noi Huawei è sempre stata una scelta di qualità, prima che di prezzo”.

Mynet ha colto l’occasione dell’introduzione del voucher per la digitalizzazione delle PMI da parte della Commissione Europea per lanciare una campagna di aggiornamento della Rete dei propri clienti puntando sull’offerta Huawei GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Sono diversi i vantaggi in dote alla tecnologia GPON. Intanto, garantiscono un diametro di copertura minimo di 5 km con potenzialità fino ai 20 km, permettono di estendere le performance e l’affidabilità di una rete in fibra ottica FTTH all’interno degli edifici. Attualmente, la capacità garantita ad alte performance è di 2,5 Gb/s in downstream e la metà in upstream. Altri vantaggi riguardano lo spazio ridotto per i cablaggi rispetto a quelli in rame e il costo, circa il 40%/50% in meno.

Gli apparati per la rete ottica Huawei basati su tecnologia GPON sono essenzialmente gli OLT, Optical Line Terminal, gli ONU, Optical Network Unit e gli splitter per le reti ottiche passive. Va da sé che la tecnologia risulta particolarmente adatta a servizi video in alta definizione basati su IP. GPON, così, garantisce alta velocità e stabilità in contesti distribuiti e nell’utilizzo di diverse applicazioni dalle reti di telefonia VoIP ai sistemi di videosorveglianza, dallo streaming in HD al download corposo.

Dimostratisi una scelta ideale in termini di qualità/prezzo, le soluzioni GPON si stanno rapidamente facendo largo tra i provider italiani. L’offerta Huawei, inoltre, si distingue per la componente applicativa di gestione degli apparati e dell’intera rete. Un’interfaccia intuitivo, essenziale ma efficace, infatti, semplifica notevolmente l’installazione e la manutenzione.

Le testimonianze delle PMI servite da Mynet

“Huawei ci supporta da sempre nelle nostre esigenze – afferma Matteo Dalla Bà, Technical Manager di Mynet -, e ora ci fornisce gli apparati giusti per la nostra offerta a 2.5 Gigabit”. I dispositivi Huawei ottimizzano e semplificano l'implementazione della rete e, sia durante i test che su campo, si sono dimostrati stabili e affidabili, garantendo una manutenzione semplificata e un basso consumo energetico, venendo così incontro anche alle esigenze di sostenibilità delle aziende clienti. Inoltre, l’offerta di Huawei è già pronta per supportare un upgrade a 10 GPON e a 50 GPON.

Tra le aziende che stanno beneficiando dell’aggiornamento dei dispositivi c’è, per esempio, Gianni Ferrari Srl, produttore di rasaerba professionali. “Grazie a Mynet e, in particolare agli ONU OpticXstar Huawei P812E – ha affermato – possiamo contare su una rete stabile al punto di trasferire l’intera infrastruttura nel cloud”.

L’IT manager di Cressoni Impianti Tecnologici SAS, Roberto Laganà, invece, ha dichiarato: “siamo passati da una banda di 300 megabit ad oltre 1 gigabit e oggi i nostri operatori di cantiere possono inserire gli ordini via tablet, trasmettendoli direttamente al magazzino e generando “missioni” per il ​​giorno successivo”. Ciò, evidentemente, ha generato una consistente riduzione del time-to-market.

Organizzazione Orlandelli, fornitore di garden center e fioristi, invece beneficia della velocità dei nuovi ONU OpticXstar Huawei P812E per l’interazione del personale della sede a Jacksonville negli Stati Uniti con il gestionale presente nella sede centrale italiana via VPN.

E questi sono solo alcune delle testimonianze dei clienti Mynet, riportando i benefici ottenuti con l’incremento di banda – generalmente da 300 megabit a 2 gigabit – e la sostituzione dei vecchi apparati con i modelli Huawei GPON grazie ai finanziamenti previsti dal voucher per la digitalizzazione delle PMI.