Salesforce, a Basecamp Milano l’innovazione guidata dai Trailblazer

"Oltre 6mila iscritti e più di 3mila le persone presenti qui in platea", proclama con evidente entusiasmo, nel suo keynote all'evento Basecamp , tenuto ieri a Milano dalla società californiana della piattaforma di CRM numero uno mondiale, come certificato da ultimo nello scorso aprile da IDC, che attribuisce unaAnche scontando il tipico tasso dei "no show" rispetto ai registrati agli eventi, che in Italia è tradizionalmente più elevato che altrove, c'è davvero di che essere più che soddisfatti. Non a caso, in apertura di keynote interviene anche, un po' a sorpresa e direttamente da San Francisco,, presente a Milano forse proprio a voler suggellare la, che "è quella che cresce di più in tutto il mondo e quella in cui vengono spesso realizzati i progetti più innovativi", come sottolinea Block stesso.Sia come sia, Salesforce farà poi sapere che il Basecamp 2019 di Milano,, è "il più grande evento dedicato al digitale organizzato in Italia da un'azienda", al quale si sono date appuntamento oltre, per toccare con mano gli ultimi sviluppi tecnologici di Salesforce, condividendo esperienze e visioni sull'uso delle nuove tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale al fine di adottare al meglio il cambiamento digitale e guidare la crescita del proprio settore.Proprio il tema della Quarta Rivoluzione Industriale è stato al centro dell'intervento di, che ha rimarcato come "incontrando le aziende quotidianamente, la spinta al cambiamento diventa ben visibile: le aziende hanno capito che investire nelle tecnologie della Quarta Rivoluzione Industriale è un passo necessario per riuscire ad alzare il livello di competitività", esprimendo anche soddisfazione per il fatto che le aziende "vedano in Salesforce un punto di riferimento: il successo di questa edizione di Basecamp ne è la prova"."Tutto ciò che fanno i nostri clienti è di ispirazione allo sviluppo funzionale della nostra piattaforma per consentire alle aziende in tutto il mondo di realizzare appieno la loro visione e affermarsi sul mercato, mentre la tecnologia di oggi, l'intelligenza artificiale in modo particolare, ci aiuta a lavorare avendo più cura delle esigenze del singolo cliente", ha aggiunto, sottolineando come, l'identificativo unificato per riconoscere il cliente in tutte le diverse soluzioni della piattaforma Salesforce, proponga unaanche se i dati risiedono su soluzioni differenti. Quello dell'integrazione di soluzioni differenti è un tema che assume sempre maggiore importanza, anche alla luce del proliferare di sistemi presenti sia on premise sia nei più diversi cloud: è questo il senso, ha proseguito Bergamo, "della nostra acquisizione di, piattaforma di integrazione che astrae i sistemi e permette di gestire al meglio le funzioni".L'arena centrale di Basecamp si è quindi trasformata in un anfiteatro ideale della Quarta Rivoluzione Industriale, con le aziende, che hanno raccontato come stanno vivendo le sfide della trasformazione digitale, grazie anche all'azione insostituibile dei partner, tra i quali si distinguevano nomi del calibro di, solo per nominarne alcuni.Sul palco si sono alternati testimonial quali Automobili, che ha portato in platea un esemplare di Urus, la prima SUV di casa, per illustrare al meglio il progetto Lamborghini Unica; l', abbia messo i tifosi al centro delle proprie azioni, e infine, tour operator pugliese in fase di forte crescita, che ha tra l'altro acquisito recentemente lo storico marchio Valtur. I percorsi delle aziende nella Quarta Rivoluzione Industriale sono stati proposti anche nell'area espositiva, dove è stata rappresentata l'Italia attraverso i suoi monumenti riprodotti in Lego, poi abbinati ad aziende che già utilizzano le soluzioni Salesforce.